أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة غامضة.. والجمهور يتساءل: "مين دي؟"

كتبت- نوران أسامة:

أثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل بين متابعيه بعد نشره صورة لفتاة من كواليس مسلسله الجديد "سفاح التجمع"، دون أن يكشف عن هويتها.

ونشر الفيشاوي الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "في اللوكيشن بعدسة سفاح التجمع".

وتفاعل جمهوره بشكل واسع مع الصورة، حيث جاءت أبرز التعليقات: "مين دي؟، تبع المسلسل ولا إيه؟، الأكونت اتهكر؟، بقيت تنشر حاجات غريبة".

ويُعد مسلسل "سفاح التجمع" من أعمال التشويق والجريمة، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، صابرين، سينتيا خليفة، انتصار، رنا رئيس، آية سليم، مريم الجندي، غفران محمد، بالإضافة إلى نور محمود وفاتن سعيد.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "السيستم" الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته كل من طارق لطفي، نهى عابدين، نسرين طافش، بسنت شوقي، ميس حمدان، محمد علي رزق، ورانيا منصور.

