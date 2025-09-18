"فلافل" و2 جنيه السبب.. كيف حسمت كيت بلانشيت مشاركتها في "كابوريا"؟

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن منح النجمة الأسترالية الأمريكية كيت بلانشيت جائزة "بطلة الإنسانية" في الدورة الـ 8 ، والمقرر إقامتها في بين 18 و24 أكتوبر المقبل.

وكشف المهرجان عن منح بلانشيت الجائزة تقديراً لعطائها الإنساني في الدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجرين، إلى جانب دورها الفعال من خلال عملها سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو ما يتوافق مع شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية".

وتشارك كيت بلانشيت، في جلسة حوارية ضمن فعاليات "سيني جونة"، وتحاورها سفيرة النوايا الحسنة وزميلتها الإعلامية ريا أبي راشد.

النجمة كيت بلانشيت الحائزة على جائزتَي "أوسكار"، كانت قد تحدثت عن بداياتها الفنية في مصر، خلال ظهورها مع مقدم البرامج الساخر ديفيد ليترمان.

وتحدثت عن ظهورها في فيلم "كابوريا" للمخرج خيري بشارة، والنجم الراحل أحمد زكي، وقالت: " كنت وقتها في الجامعة، وسافرت عبر أوروبا إلى مصر في محاولة للهروب من التمثيل في الحقيقة، في الواقع شاركت في فيلم في مصر لم أره قط".

وتابعت كيت: "كنت بلا أموال وكنت بحاجلة للمال للمكوث أسبوع آخر في القاهرة، كانوا يبحثون عن مجاميع شكلهم أمريكي للمشاركة في فيلم ملاكمة مصري، كانوا سيدفعون جنيهين وهو مبلغ كافي لدفع إيجار الأسبوع، وكنت سأحصل على الفلافل مجانا، حسب ما قالوه".

وأضافت: " كان لديهم هذا الملاكم، والجمهور المصري الذي كان يشجع الملاكم المصري كان رائعا، هؤلاء المجاميع كانوا غير عاديين، لكن عندما ينتقلون لنا كانوا يخبروننا أن نشجع، لكننا كنا محرجين جدا، لم أحصل على الفلافل، فرحلت".

وتحدت كيت بلانشيت المنع السياسي، في الدورة ال 77 لمهرجان كان السينمائي، وظهرت على السجادة الحمراء، وهي ترتدي فستاناً بألوان علم فلسطين الأبيض والأخضر، في حين استمد اللون الأحمر من "السجادة الحمراء"

