إعلان

"فلافل" و2 جنيه السبب.. كيف حسمت كيت بلانشيت مشاركتها في "كابوريا"؟

02:34 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كيت بلانشيت (1)
  • عرض 6 صورة
    كيت بلانشيت
  • عرض 6 صورة
    كيت بلانشيت (3)
  • عرض 6 صورة
    كيت بلانشيت (2)
  • عرض 6 صورة
    كيت تحمل الاوسكار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن منح النجمة الأسترالية الأمريكية كيت بلانشيت جائزة "بطلة الإنسانية" في الدورة الـ 8 ، والمقرر إقامتها في بين 18 و24 أكتوبر المقبل.

وكشف المهرجان عن منح بلانشيت الجائزة تقديراً لعطائها الإنساني في الدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجرين، إلى جانب دورها الفعال من خلال عملها سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو ما يتوافق مع شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية".

وتشارك كيت بلانشيت، في جلسة حوارية ضمن فعاليات "سيني جونة"، وتحاورها سفيرة النوايا الحسنة وزميلتها الإعلامية ريا أبي راشد.

النجمة كيت بلانشيت الحائزة على جائزتَي "أوسكار"، كانت قد تحدثت عن بداياتها الفنية في مصر، خلال ظهورها مع مقدم البرامج الساخر ديفيد ليترمان.

وتحدثت عن ظهورها في فيلم "كابوريا" للمخرج خيري بشارة، والنجم الراحل أحمد زكي، وقالت: " كنت وقتها في الجامعة، وسافرت عبر أوروبا إلى مصر في محاولة للهروب من التمثيل في الحقيقة، في الواقع شاركت في فيلم في مصر لم أره قط".

وتابعت كيت: "كنت بلا أموال وكنت بحاجلة للمال للمكوث أسبوع آخر في القاهرة، كانوا يبحثون عن مجاميع شكلهم أمريكي للمشاركة في فيلم ملاكمة مصري، كانوا سيدفعون جنيهين وهو مبلغ كافي لدفع إيجار الأسبوع، وكنت سأحصل على الفلافل مجانا، حسب ما قالوه".

وأضافت: " كان لديهم هذا الملاكم، والجمهور المصري الذي كان يشجع الملاكم المصري كان رائعا، هؤلاء المجاميع كانوا غير عاديين، لكن عندما ينتقلون لنا كانوا يخبروننا أن نشجع، لكننا كنا محرجين جدا، لم أحصل على الفلافل، فرحلت".

وتحدت كيت بلانشيت المنع السياسي، في الدورة ال 77 لمهرجان كان السينمائي، وظهرت على السجادة الحمراء، وهي ترتدي فستاناً بألوان علم فلسطين الأبيض والأخضر، في حين استمد اللون الأحمر من "السجادة الحمراء"

كيت بلانشيت عن مشاركتها في فيلم كابوريا

كيت تتحدث عن الفلافل

سحر رامي عن كيت

كيت بلانشيت فيلم كابوريا مهرجان الجونة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون