بكلمات مؤثرة.. إليسا تنعى الإعلامية يمنى شري

02:01 م الخميس 18 سبتمبر 2025

يمنى شري

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة إليسا الإعلامية اللبنانية يمنى شري، التي وافتها المنية فجر اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع "إكس": "يمنى شري، كنتي وستظلين في بالنا وذكرياتنا، كتلة حب وطاقة إيجابية، سيبقى اسمك يترك ابتسامة على وجوهنا كل ما نتذكرك، إن شاء الله نفسك تكون في السماء بمكان بعيد عن الوجع يلي ما كنتي بتستاهليه أبدًا".

يُذكر أن يمنى شري دخلت مجال التمثيل في السنوات الأخيرة، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: "حياة سكول" بدور كندة، و"الباشا" بدور أسيل، و"هند خانم" بدور شيرين.

إليسا يمنى شري وفاة يمنى شري
