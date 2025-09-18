إعلان

صور "AI" تعيد نادين الراسي إلى طفولتها: "ما تمنّيت جيب بنت"

12:08 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    نادين الراسي
    نادين الراسي (2)
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جمهورها صور مؤثرة، صُنعت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة.

ونشرت نادين الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "وبتسألوني ليه ما تمنّيت جيب بنت، لأنو هالبنت أخذت كل عقلي وقلبي، فحبّيت تخلص هون".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

نادين الراسي لبنان الذكاء الاصطناعي إنستجرام
