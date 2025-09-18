صور "AI" تعيد نادين الراسي إلى طفولتها: "ما تمنّيت جيب بنت"

15 صور لـ رانيا يوسف أثارت بها الجدل في صيف 2025

"سرقت سعادتنا".. أول تعليق من جويل مردينيان بعد سرقة منزلها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جمهورها صور مؤثرة، صُنعت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة.

ونشرت نادين الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "وبتسألوني ليه ما تمنّيت جيب بنت، لأنو هالبنت أخذت كل عقلي وقلبي، فحبّيت تخلص هون".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضًا:

"محضرلكم مفاجأة".. أنغام تشوق جمهورها في حفلها الأول بلندن بعد تعافيها

أحمد سعد عن أحداث غزة: "سيشهد علينا التاريخ أمام الله أننا لم نفعل شيء"

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة بعنوان "تصدق ولا متصدقش"

"أحلامهم تحققت".. الذكاء الاصطناعي يجمع نجوم الفن مع آبائهم