"محضرلكم مفاجأة".. أنغام تشوق جمهورها في حفلها الأول بلندن بعد تعافيها

شوقت المطربة أنغام جمهورها، لمفاجأة ستعلن عنها في أول حفلاتها الغنائي في لندن، بعد تعافيها من وعكتها الصحية التي مرت بها الفترة الماضية.

ونشرت أنغام "نوتة موسيقية" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "محضره لكم مفاجأه لأول مرة في حفلة لندن.. تفتكروا ايه؟".

ومن المقرر أن تحيي أنغام حفلًا غنائيًا ضخمًا في لندن، يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

يذكر أن المطربة أنغام، تعاقدت على تقديم حفلين في الكويت، وذلك ضمن خطتها للعودة بقوة إلى نشاطها الفني، وذلك بعد خضوعها لجراحة لاستئصال جزء من البنكرياس في ألمانيا.

وتقيم أنغام، حفلتيها على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يومي 27 و28 نوفمبر المقبل.

