إيناس مكي تكشف حقيقة وجود خلافات مع شقيقها أحمد مكي

11:54 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

إيناس مكي

كتب- هاني صابر:

حسمت الفنانة إيناس مكي، الجدل الذي أثير مؤخرًا حول طبيعة علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، نافية بشكل قاطع ما تردد عن وجود خلافات بينهما أو رفعها قضية ضده بسبب عمل فني.

وقالت إيناس، ببرنامج "تفاصيل"، إن الوسط الفني لا يخلو من الشللية والوساطة، لكنها شددت على أن هذا الأمر لا يمتد إلى حياتها الشخصية أو علاقتها بشقيقها، موضحة أن أحمد مكي لا يفتح باب المجاملات في أعماله الفنية: "أنا عمري ما طلبت من أحمد يرشحني لدور.. هو لو شاف إني مناسبة للشخصية أو إن الدور هيضيف لي، هيكلمني من نفسه.. أنا واثقة إنه لو شايف ده خطوة لقدام مش هيتردد".

وأوضحت، أنها تعتبر شقيقها أحمد مكي السند والداعم الحقيقي لها على المستويين الفني والعائلي، مشيرة إلى أنها لم تشعر بالانكسار يومًا لعدم وجود رجل في حياتها، قائلة: "أحمد بيكفيني، وبيخليني مش محتاجة أي حاجة تانية".

وأضافت، أن علاقتها بشقيقها قائمة على الاحترام والدعم المتبادل، وأنه دائمًا إلى جوارها في أي موقف صعب، مضيفة: "لو احتجت حاجة بكلمه في التليفون بلاقيه جنبي فورًا".

