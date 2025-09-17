إعلان

إيناس مكي تكشف عن اصابتها بمرض مناعي نادر

11:05 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الفنانة إيناس مكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة إيناس مكي، عن تعرضها لأزمة صحية صعبة أصابتها بانهيار نفسي كبير، بعدما فوجئت بحدوث تورم في أحد جانبي وجهها بشكل غير متوازن مع الجانب الآخر، مؤكدة أن وجه الفنان هو رأس ماله أمام الكاميرا، وهو ما زاد من قلقها، خاصة وأنها لا تحب المساس بملامحها أو تغييرها.

وقالت إيناس، ببرنامج "تفاصيل"، إنها تعمل في الوسط الفني منذ 30 عامًا، وكثيرًا ما طالبها بعض المخرجين بإجراء عملية تجميل في أنفها، لكنها رفضت الأمر رغم إدراكها لصحة ملاحظتهم، متابعة: "هناك نجمات عالميات في هوليوود ليست لديهن أنوف مثالية، وأنا لست موديلًا أو ملكة جمال حتى أجبر على ذلك".

ونفت إيناس مكي، خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أنها أصيبت بمرض مناعي نادر يصيب السيدات أكثر من الرجال، وأن هذا المرض جاء نتيجة حالتها النفسية المتدهورة.

وأضافت، أن بداية المرض ظهرت من خلال احمرار في الوجه، مؤكدة أنها ممنوعة بشكل تام من تلقي أي حقن تجميلية مثل "الفيلر" أو "البوتكس"، باعتبارها مريضة مناعة.

إيناس مكي ببرنامج تفاصيل الفنانة إيناس مكي إصابة إيناس مكي بمرض مناعي نادر إيناس مكي تتعرض لأزمة صحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان