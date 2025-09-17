إيناس مكي تكشف عن اصابتها بمرض مناعي نادر

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة إيناس مكي، عن تعرضها لأزمة صحية صعبة أصابتها بانهيار نفسي كبير، بعدما فوجئت بحدوث تورم في أحد جانبي وجهها بشكل غير متوازن مع الجانب الآخر، مؤكدة أن وجه الفنان هو رأس ماله أمام الكاميرا، وهو ما زاد من قلقها، خاصة وأنها لا تحب المساس بملامحها أو تغييرها.

وقالت إيناس، ببرنامج "تفاصيل"، إنها تعمل في الوسط الفني منذ 30 عامًا، وكثيرًا ما طالبها بعض المخرجين بإجراء عملية تجميل في أنفها، لكنها رفضت الأمر رغم إدراكها لصحة ملاحظتهم، متابعة: "هناك نجمات عالميات في هوليوود ليست لديهن أنوف مثالية، وأنا لست موديلًا أو ملكة جمال حتى أجبر على ذلك".

ونفت إيناس مكي، خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أنها أصيبت بمرض مناعي نادر يصيب السيدات أكثر من الرجال، وأن هذا المرض جاء نتيجة حالتها النفسية المتدهورة.

وأضافت، أن بداية المرض ظهرت من خلال احمرار في الوجه، مؤكدة أنها ممنوعة بشكل تام من تلقي أي حقن تجميلية مثل "الفيلر" أو "البوتكس"، باعتبارها مريضة مناعة.