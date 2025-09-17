أحدث جلسة تصوير جريئة لـ لاميتا فرنجية تخطف بها أنظار المتابعين (صور)

بيلا حديد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي - صور

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت لاميتا مجموعة صور لها مميزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود، تفاعل معه الجمهور بشكل لافت.

اعتادت لاميتة الظهور على حسابها بموقع "انستجرام" الظهور بملابس جريئة، تثير بها جدل رواد على مواقع التواصل.

