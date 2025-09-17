إعلان

أحدث جلسة تصوير جريئة لـ لاميتا فرنجية تخطف بها أنظار المتابعين (صور)

09:07 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    لاميتا تجلس على السلم
    لاميتا فرنجية (3)
    لاميتا فرنجية بملابس جريئة (1)
    لاميتا فرنجية بملابس جريئة (3)
    لاميتا فرنجية بملابس جريئة (4)
    لاميتا فرنجية (1)
    لاميتا فرنجية (2)
كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت لاميتا مجموعة صور لها مميزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود، تفاعل معه الجمهور بشكل لافت.

اعتادت لاميتة الظهور على حسابها بموقع "انستجرام" الظهور بملابس جريئة، تثير بها جدل رواد على مواقع التواصل.

الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لاميتا فرنجية على إنستجرام لاميتا فرنجية بفستان أسود إطلالة لاميتا فرنجية
