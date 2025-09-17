إعلان

"فورمة وعضلات".. محمد سامي يستعرض لياقته في الجيم والجمهور يعلق

07:54 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد سامي
  • عرض 18 صورة
    أحدث ظهور لـ مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي
  • عرض 18 صورة
    تامر حسني ومحمد سامي
  • عرض 18 صورة
    محمد سامي 1
  • عرض 18 صورة
    المخرج محمد سامي يعلن تحضيره لمسلسلرد كليتي الأهم في مسيرتي الفنية
  • عرض 18 صورة
    محمد سامي
  • عرض 18 صورة
    الدكتور محمود سامي قنيبر
  • عرض 18 صورة
    محمد سامي 1
  • عرض 18 صورة
    مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (19)
  • عرض 18 صورة
    مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (4)
  • عرض 18 صورة
    مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (18)
  • عرض 18 صورة
    مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (13)
  • عرض 18 صورة
    مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (9)
  • عرض 18 صورة
    مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (15)
  • عرض 18 صورة
    مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (16)
  • عرض 18 صورة
    مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (17)
  • عرض 18 صورة
    مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (14)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشر محمد سامي، صورة مستعرضًا عضلات البطن، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اختيار الامتنان هو اختيار العيش في سعادة كل يوم".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملك في كل المجالات"، "رقم واحد"، "عم المجال"، "مخرج مصر الأوحد"، "بقى عندك سيكس باكس يا نجم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي كان في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسلي بعنوان "سيد الناس" و"إش إش".

ومن ناحية أخرى، أثارت السيناريست نادين جابر جدلًا واسعًا مؤخرًا عقب تصريحاتها حول زواجها من رجل من ديانة مختلفة.

محمد سامي 1

اقرأ أيضا..

محمود سعد لمجدي الجلاد: "ويجز بيغني حلو والناس بتحبه وكل واحد يسمع اللي عايزه"

بإطلالة أنيقة.. رانيا منصور تروّج لـ "وتر حساس 2" وتنشر مشهد مع غادة عادل

المخرج محمد سامي محمد سامي يستعرض عضلات بطنه محمد سامي داخل الجيم محمد سامي على إنستجرام محمد سامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان