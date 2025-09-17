"فورمة وعضلات".. محمد سامي يستعرض لياقته في الجيم والجمهور يعلق

بيلا حديد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي - صور

كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشر محمد سامي، صورة مستعرضًا عضلات البطن، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اختيار الامتنان هو اختيار العيش في سعادة كل يوم".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملك في كل المجالات"، "رقم واحد"، "عم المجال"، "مخرج مصر الأوحد"، "بقى عندك سيكس باكس يا نجم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي كان في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسلي بعنوان "سيد الناس" و"إش إش".

ومن ناحية أخرى، أثارت السيناريست نادين جابر جدلًا واسعًا مؤخرًا عقب تصريحاتها حول زواجها من رجل من ديانة مختلفة.

