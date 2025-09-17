إعلان

بالذكاء الاصطناعي.. رضوى الشربيني تستعيد ذكريات والدها الراحل

07:07 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    رضوى الشربيني ووالدها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها على السوشيال ميديا، صورتها بالذكاء الاصطناعي رفقة والدها.

ونشرت رضوى الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت: "بابا حبيبى …الله يرحمك ويحسن إليك".

تقدم الإعلامية رضوى الشربيني برنامجها الأسبوعي "هي وبس"، عبر شاشة DMC، والذي يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية واقعية، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة 11 مساء

اقرأ أيضا..

حجاب وفستان عاري وإطلالات جريئة.. بسمة بوسيل تثير الجدل في صيف 2025

"صوت هند رجب" يختتم الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي

الإعلامية رضوى الشربيني رضوى الشربيني على فيسبوك رضوى الشربيني تستعيد ذكرياتها رضوى الشربيني بالذكاء الإصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان