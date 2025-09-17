بالذكاء الاصطناعي.. رضوى الشربيني تستعيد ذكريات والدها الراحل

بيلا حديد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي - صور

كتب - معتز عباس:

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها على السوشيال ميديا، صورتها بالذكاء الاصطناعي رفقة والدها.

ونشرت رضوى الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت: "بابا حبيبى …الله يرحمك ويحسن إليك".

تقدم الإعلامية رضوى الشربيني برنامجها الأسبوعي "هي وبس"، عبر شاشة DMC، والذي يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية واقعية، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة 11 مساء

