حجاب وفستان عاري وإطلالات جريئة.. بسمة بوسيل تثير الجدل في صيف 2025

05:02 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار خلال صيف 2025، بعد أن شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بسمة بوسيل في أكثر من إطلالة تنوعت بين الكاجوال والفساتين الصيفية المميزة، إلى جانب بعض الإطلالات التي أثارت الجدل، خاصة بعد ظهورها مرة بالحجاب على فستان عاري، وأخرى بفستان اعتبره البعض جريئًا وغير مناسب.

ويعرض لكم "مصراوي" في هذا التقرير 25 صورة من أبرز إطلالات بسمة بوسيل لصيف 2025:

الفنانة بسمة بوسيل حجاب وفستان تثير الجدل
