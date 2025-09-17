إعلان

20 صورة لـ جومانا مراد بإطلالات جريئة في صيف 2025

04:38 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد (4)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد (5)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد (3)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد (6)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد (7)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد (9)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد (2)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد 7
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد (8)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد_
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد.._
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد1
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد 6
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد3
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد4
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد8
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد_1
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة السورية جومانا مراد الجدل خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها بعدد من الإطلالات الجريئة واللافتة التي خطفت بها الأنظار في صيف 2025.

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة من أبرز إطلالات جومانا مراد التي أصبحت حديث الجمهور عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم ٤٤" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

اقرأ أيضًا:

بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟

وصلت 3500 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل ميريام فارس بالساحل الشمالي

"الفيلم اتمنع".. نسرين أمين تمازح جمهورها وتنشر صورة مع برادبيت بتقنية الـ "Ai

فتحي عبدالوهاب: "حتى الـ AI مش راضي يعترف بسمير سبوت"

جومانا مراد إطلالات إطلالات جومانا مراد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟