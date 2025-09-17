20 صورة لـ جومانا مراد بإطلالات جريئة في صيف 2025

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة السورية جومانا مراد الجدل خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها بعدد من الإطلالات الجريئة واللافتة التي خطفت بها الأنظار في صيف 2025.

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة من أبرز إطلالات جومانا مراد التي أصبحت حديث الجمهور عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم ٤٤" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

