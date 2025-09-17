بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟

"غزالة".. جنات تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

كتبت- نوران أسامة:

أثارت البلوجر فرح رشدي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها مع جدها الفنان الكبير الراحل محمد رشدي، وعلقت: "‏صورة مع الفنان العظيم محمد رشدي، جدي".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن البلوجر فرح رشدي:

ـ من مواليد 30 مايو 2000، تحمل الجنسية المصرية، وتقيم حاليًا في دبي.

ـ يتابعها نحو 4.8 مليون شخص على "تيك توك".

ـ لديها حوالي 2.6 مليون متابع على "يوتيوب".

ـ بينما يتابعها على "إنستجرام" 1.2 مليون شخص.

ـ تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الفاشون والجمال والترفيه.

ـ بدأت شهرتها عام 2020 من خلال مقاطع فيديو قصيرة، تضمنت قصصًا شخصية وكوميدية عبر "تيك توك" وباقي منصات التواصل الاجتماعي.

