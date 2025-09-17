إعلان

بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟

03:27 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    البلوجر فرح رشدي (2)
  • عرض 7 صورة
    البلوجر فرح رشدي (9)
  • عرض 7 صورة
    البلوجر فرح رشدي مع جدها الفنان الراحل محمد رشدي بتقنية ال AI
  • عرض 7 صورة
    البلوجر فرح رشدي (5)
  • عرض 7 صورة
    البلوجر فرح رشدي
  • عرض 7 صورة
    البلوجر فرح رشدي (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أثارت البلوجر فرح رشدي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها مع جدها الفنان الكبير الراحل محمد رشدي، وعلقت: "‏صورة مع الفنان العظيم محمد رشدي، جدي".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن البلوجر فرح رشدي:

ـ من مواليد 30 مايو 2000، تحمل الجنسية المصرية، وتقيم حاليًا في دبي.

ـ يتابعها نحو 4.8 مليون شخص على "تيك توك".

ـ لديها حوالي 2.6 مليون متابع على "يوتيوب".

ـ بينما يتابعها على "إنستجرام" 1.2 مليون شخص.

ـ تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الفاشون والجمال والترفيه.

ـ بدأت شهرتها عام 2020 من خلال مقاطع فيديو قصيرة، تضمنت قصصًا شخصية وكوميدية عبر "تيك توك" وباقي منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

"اذكروه بدعوة".. منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لرحيل زوجها الفنان أشرف مصيلحي

منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد

أناقة وجرأة.. فنانات أثرن الجدل بسبب إطلالاتهن (صور)

البلوجر فرح رشدي محمد رشدي مواقع التواصل الاجتماعي تقنية الذكاء الاصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟