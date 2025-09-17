بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتبت- نوران أسامة:
أثارت البلوجر فرح رشدي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها مع جدها الفنان الكبير الراحل محمد رشدي، وعلقت: "صورة مع الفنان العظيم محمد رشدي، جدي".
وفيما يلي أبرز المعلومات عن البلوجر فرح رشدي:
ـ من مواليد 30 مايو 2000، تحمل الجنسية المصرية، وتقيم حاليًا في دبي.
ـ يتابعها نحو 4.8 مليون شخص على "تيك توك".
ـ لديها حوالي 2.6 مليون متابع على "يوتيوب".
ـ بينما يتابعها على "إنستجرام" 1.2 مليون شخص.
ـ تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الفاشون والجمال والترفيه.
ـ بدأت شهرتها عام 2020 من خلال مقاطع فيديو قصيرة، تضمنت قصصًا شخصية وكوميدية عبر "تيك توك" وباقي منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
"اذكروه بدعوة".. منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لرحيل زوجها الفنان أشرف مصيلحي
منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد
أناقة وجرأة.. فنانات أثرن الجدل بسبب إطلالاتهن (صور)
فيديو قد يعجبك: