وصلت 3500 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل ميريام فارس بالساحل الشمالي

كتب-مصطفى حمزة:

تصل الفنانة اللبنانية ميريام فارس، إلى مصر اليوم الأربعاء، استعدادا لحفلها المقام مساء الجمعة المقبل الموافق 16 سبتمبر.

ويقام الحفل في أحد الملاهي الليلية في منطقة هاسيندا بالساحل الشمالي، وتقدم ميريام فارس في الحفل باقة من أغانيها ومنها "نفسي أقولهالك"، و"دقوا الطبول"، و"كيفك إنت"، و"أنا والشوق".

وطرحت تذاكر الحفل، للحجز الإليكتروني، وتبدأ من 2000 جنيه للفئة الأولى، و2500 جنيه للفئة الثانية، بينما تصل إلى 3500 جنيه للفئة الثالثة.

وروجت ميريام فارس للحفل، عبر حسابها على"إنستجرام"، إذ طرحت البوستر الرسمي ، وكتبت: "بيقولوا مصر حلوة، لأ مصر بجدّ جنّة".