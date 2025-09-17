منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان منير مكرم "عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية"، تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد.



وتحدث منير مكرم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "بعد تدخل دكتور أشرف زكي، تم نقل الفنان عيد أبو الحمد، إلى مستشفى المقطم، لمتابعة حالته الصحية، والخضوع للعلاج".



ونقل الفنان عيد أبوالحمد، من مستشفى النيل، إلى مستشفى المقطم، للخضوع للعلاج بسب معاناته من ضعف في ضربات القلب، وحاجته إلى منظم لضربات القلب.



وشارك الفنان عيد أبو الحمد مؤخرا في فيلم "ريستارت" ومسلسلات "شهادة معاملة أطفال"، و"ولاد الشمس".