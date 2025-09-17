إعلان

منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد

01:29 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عيدابو الحمد
  • عرض 4 صورة
    عيد ابو الحمد الفنان
  • عرض 4 صورة
    عيد ابو الحمد الفنان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:
كشف الفنان منير مكرم "عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية"، تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد.


وتحدث منير مكرم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "بعد تدخل دكتور أشرف زكي، تم نقل الفنان عيد أبو الحمد، إلى مستشفى المقطم، لمتابعة حالته الصحية، والخضوع للعلاج".


ونقل الفنان عيد أبوالحمد، من مستشفى النيل، إلى مستشفى المقطم، للخضوع للعلاج بسب معاناته من ضعف في ضربات القلب، وحاجته إلى منظم لضربات القلب.


وشارك الفنان عيد أبو الحمد مؤخرا في فيلم "ريستارت" ومسلسلات "شهادة معاملة أطفال"، و"ولاد الشمس".

الفنان منير مكرم منير مكرم الفنان عيد أبو الحمد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟