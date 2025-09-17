كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة درة جمهورها صورة مؤثرة مُصنَّعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة.

ونشرت "درة" الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت بكلمات لامست قلوب جمهورها: "هذه الطفلة هي أنا.. كنت أتمنى أن تكون ابنتي، لكنها أنا عندما كنت صغيرة. وكنت أتمنى أن أحقق لها كل أحلامها. قد أكون حققت بعضها فقط، وربما الحياة لا تعطينا كل شيء.. ولكن أتمنى أن تكون راضية وهي داخل قلبي في سلام ومحبة".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا، وانهالت عليها التعليقات المؤثرة، أبرزها: "إن شاء الله ربنا يرزقك بالذرية الصالحة"، "كلامك مؤثر جدًا"، "الله يجبر بخاطرك"، و"ربنا هيكرمك قريبًا بإذن الله".

جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"، أمام النجمة الكبيرة يسرا، ونشرت صورًا من كواليس العمل، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، وعلقت "فاطمة شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.