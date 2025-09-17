"السهرة حلوة".. غادة رجب تكشف كواليس عملها الغنائي الجديد مع شقيقتها

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت المطربة غادة رجب لأحدث أعمالها الغنائية التي جمعتها بشقيقتها نيفين رجب، بعنوان "السهرة حلوة"، والتي طُرحت منذ أيام على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشرت غادة صورًا من كواليس تسجيل الأغنية داخل الاستوديو، ظهرت خلالها برفقة شقيقتها وفريق العمل، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وعلقت: "وأخيرًا كواليس عمل جديد للأخوات نيفين رجب وغادة رجب لأول مرة".

أغنية السهرة حلوة كلمات لؤي الجوهري، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف قاسم، جيتار أحمد حسين، صوليست محمود شاهي، طبلة ماجد الصوان، ميكس وماستر محمد جودة، إخراج أحمد جريزمان.

الكليب تم تقديمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وضم مشاهد من إحدى السهرات على شاطئ البحر، وقت الغروب، ويلتف الحضور حول العازفين ونيفين وغادة أثناء الغناء.

وتقول كلمات الأغنية: السهرة حلوة، والناس تجنن، مزيكا رايقة قاعدين ندندن، ويا الحبايب، الحزن غايب ويا هم سيبنا الله يحنن، ألفين ما شاء الله على أحلى لمة، الكل حاضر، الدعوة عامة".

