يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة في عيد ميلاد صديقتها (صور)

11:42 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

أطلت الفنانة الشابة يارا السكري على جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة كاجوال أنيقة

وظهرت السكري داخل أحد الكافيهات خلال احتفالها بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، ونشرت الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وإطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة أوي"، "إيه يا عم القمر ده"، "الشمس طلعت خلاص".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

الفنانة الشابة يارا السكري إطلالة كاجوال عيد ميلاد صديقتها
