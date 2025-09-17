"يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة

كتب- مروان الطيب:

كشفت "يانجو بلاي" عن موعد عرض فيلم "السيستم"، بعدما أعلنت مؤخرا عن عرضه على منصتها عقب عرضه في السينمات.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة على "فيسبوك" صورة من كواليس الفيلم وكتبت: "السهرة عندي يوم 25 يا شباب، فيلم السيستم يُعرض 25 سبتمبر حصريًا ومباشرة بعد السينما على يانغو بلاي".

عرض فيلم السيستم عام 2024، وتدور أحداثه حول قصة الشاب وحيد، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه مصطفى ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

شارك ببطولة الفيلم كلا من أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي روزق، تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري.

