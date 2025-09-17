كتب - معتز عباس:

شهدت الحلقة 32 من الموسم الرابع لبرنامج المواعدة الشهير "قسمة ونصيب - فرصة ثانية، مشاجرة ومشادة قوية بين المتسابقة دعاء والمتسابق لؤي. تصاعد التوتر بينهما بعد تصرفات "غير لائقة" من جانب لؤي، مما أثار غضب دعاء وصديقاتها.

حاول المشاركون حسين، وأدهم، ولارا التدخل لتهدئة الخلاف، لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة.

دفعت المشاجرة المذيعة اللبنانية ريتا حرب للتدخل بنفسها، حيث عبرت عن استيائها من سلوك المتسابقين، وقالت: "أعتقد أن الوضع مقرف، كل شيء خرج عن السيطرة. لقد أخذتم راحتكم كثيرًا، والعديد من آرائكم في غير محلها. كنا نظن أننا نلعب لعبة، لكن كالعادة، لا توجد لعبة."

وخلال الفيديو اصطحبت ريتا، المتسابق لؤي من أجل الاعتذار لدعاء وباقي الفتيات، عما بدر منه.

يُعرف الموسم الرابع بجرأته، حيث يجمع مجموعة من الشباب والشابات في جزيرة منعزلة بمدينة إسطنبول، في رحلة جديدة للبحث عن الحب الحقيقي.

كما يضم هذا الموسم مجموعة من المشتركين الجدد، بالإضافة إلى عودة بعض الوجوه المألوفة من المواسم السابقة، وهم: زكية وأسمر، دعاء ومراد موسى، ندى وأدهم، إلى جانب المشتركين الجدد مثل لؤي، وخلود، وروشن، ومانيسا.

يُعرض برنامج "قسمة ونصيب" على قناته الخاصة على يوتيوب. البرنامج من إخراج فولكان جولتكين (Volkan Gultekin)، وإعداد بوراك بايراكدار (Burak Bayrakdar). والبرنامج من إنتاج شركة "إم نتوركس" (M networks)، التابعة لشركتي "ميلون ديجيتال" (Melon Digital) و"ميرزيجو" (Merzigo) التركيتين.