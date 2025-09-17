بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها صورة جديدة، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة"، وظهرت بفستان طويل باللون الوردي.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بإطلالة أنيقة وجريئة، ارتدت خلالها فستانًا باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها صورًا جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء باللونين الأبيض والوردي.

آية سليم

ظهرت الفنانة آية سليم بملامح هادئة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها.

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورًا لها أثناء حضورها فعاليات مهرجان بغداد السينمائي، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون البنفسجي.

لطيفة

خطفت الفنانة لطيفة الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأبيض.

أكرم حسني

ظهر الفنان أكرم حسني مع ابنته، وشارك جمهوره الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "هيفضل أحلى يوم في حياتي، يوم ما شوفتك يا بنت أبوكي، بحبك يا هندسة".

سارة سلامة

ظهرت الفنانة سارة سلامة بفستان أنيق باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها على طريقة "السيلفي"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.