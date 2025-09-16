إيمان العاصي وخالد أنور من كواليس مسلسل "قسمة العدل"

كتبت- سهيلة أسامة.

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن الصورة الأولى من كواليس مسلسلها الجديد "قسمة العدل"، المقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشرت الصورة من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بجانبها الفنان الشاب خالد أنور.

مسلسل قسمة العدل من إنتاج شركة United Studios، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في البطولة إلى جانب إيمان العاصي مجموعة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، وعلاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين

