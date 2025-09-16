إعلان

بالصور| هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور: "ملكة جمال"

04:47 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم (2)
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم (5)
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم (6)
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم (4)
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية رقيقة ارتدت خلالها فستان باللونين الأبيض والوردي.

وحازت الصور على تفاعل جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "الجمال كله"، "ملكة جمال"، "عسولة"، "أنيقة"، "ربنا يحفظك"، "سكر"

يذكر أن هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما شاركت أيضا بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

اقرأ أيضًا:

"أميرة البنات".. مي عمر بفستان جريء داخل سيارتها (صور)

سميح ساويرس: أتمنى الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي تبقى موفقة

بالذكاء الاصطناعي.. حسام داغر يستعيد ذكريات والدته الراحلة

نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها بصورة بالذكاء الاصطناعي

حنان مطاوع تتألق في مهرجان "همسة".. والجمهور يشيد بإطلالتها الأنيقة

هيدي كرم إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة