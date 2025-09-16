بالصور| هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور: "ملكة جمال"

لطيفة بإطلالة كلاسيكية أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

"قمر والله تتحسدي".. يارا السكري تثير الجدل في أحدث ظهور لها (صور)

بفستان قصير.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور من باريس

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية رقيقة ارتدت خلالها فستان باللونين الأبيض والوردي.

وحازت الصور على تفاعل جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "الجمال كله"، "ملكة جمال"، "عسولة"، "أنيقة"، "ربنا يحفظك"، "سكر"

يذكر أن هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما شاركت أيضا بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

اقرأ أيضًا:

"أميرة البنات".. مي عمر بفستان جريء داخل سيارتها (صور)

سميح ساويرس: أتمنى الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي تبقى موفقة

بالذكاء الاصطناعي.. حسام داغر يستعيد ذكريات والدته الراحلة

نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها بصورة بالذكاء الاصطناعي

حنان مطاوع تتألق في مهرجان "همسة".. والجمهور يشيد بإطلالتها الأنيقة