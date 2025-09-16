"آسفة للولد الجميل".. أميرة أديب تعتذر وتحذر لهذا السبب

كتبت- سهيلة أسامة:

حذرت الفنانة أميرة أديب من صفحة مزيفة تنتحل شخصيتها، مؤكدة أنها لا تمتلك أي حساب شخصي على "فيسبوك".

ونشرت "أديب" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة للصفحة المزيفة، وعلقت قائلة: "الصفحة دي مش صفحتي، وأنا ماعنديش صفحة على الـ Facebook، وأنا آسفة جدًا للولد الجميل اللي اتصور معايا، مستحيل أكتب حاجة زي دي، مش من أخلاقي ولا من أصولي، وبابقى ممتنة جدًا لأي حد بيجي يقول لي كلمة حلوة أو يتصور معايا".

وأضافت: "أرجوكم لو في حد يقدر يساعد إن الصفحة دي تتشال هكون شاكرة جدًا".

وطرحت الفنانة أميرة أديب مؤخرًا أغنيتها الجديدة "تصبيرة"، وذلك في تعاونها الأول مع وارنر ميوزيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد توقيع العقد بينهما، لتنضم إلى قائمة أبرز الأصوات الواعدة في المنطقة.

وتحمل الأغنية اسم "تصبيرة" - وهو تعبير عربي عن المقبلات - وندخل الفنانة الشابة وكاتبة الأغاني التي سبق وأصدرت 3 أغاني مستقلة أحدثت صدى واسعاً في حينها، مرحلة جديدة تحت راية Warner Music MENA.

اقرأ أيضًا:

