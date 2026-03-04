إعلان

إسرائيل: فرضنا سيادة جوية في إيران ومستمرون في استهداف قدراتها العسكرية

كتب : عبدالله محمود

09:34 م 04/03/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه فرض سيادة جوية في إيران، مؤكدًا أن سيواصل استهداف المنظومات الصاروخية والصناعات العسكرية الإيرانية.

إسرائيل تعلن قصف موقع عسكري إيراني يضم عددا كبيرا من القيادات

وأوضح جيش الاحتلال في بيان الأربعاء، أنه قصف اليوم موقعا عسكريا كبيرا شرقي إيران، كان يضم عددا كبيرا من القيادات.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه أصيب جنديين إسرائيليين بجروح في جنوب لبنان جراء صاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله.

وأكد جيش الاحتلال إصراره على تجريد حزب الله من سلاحه، مشدداً على أنه لن يتراجع عن ذلك، وأنه سيهاجم المناطق التي يوجد فيها الحزب.

حرب إسرائيل وإيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران الشرق الأوسط

