أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة، تحديثا أمنيا لمواطنيها في مصر، لتقديم إرشادات عاجلة حول الوضع الراهن في ظل الحرب مع إيران.

مستوى التحذير للمواطنين الأمريكيين في مصر

وأكدت السفارة الأمريكية، أن مصر لا تزال تندرج تحت "المستوى الثاني" من تصنيفات السفر، وهو ما يفرض على الرعايا ضرورة "توخي الحذر الشديد" أثناء تواجدهم أو تحركاتهم داخل البلاد.

إرشادات المغادرة للمواطنين الأمريكيين في مصر

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن بإمكان المواطنين الراغبين في مغادرة منطقة الشرق الأوسط عبر الأراضي المصرية القيام بذلك من خلال الرحلات الجوية المتاحة والمغادرة من العاصمة القاهرة، في إطار تسهيل حركة الرعايا في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

المخاطر المحتملة على الأمريكيين في مصر

وشدد التحديث الأمني، على وجوب توخي الحذر الشديد نتيجة لعدة عوامل تشمل "الإرهاب والجريمة والصحة"، مع التنبيه الصريح إلى وجود خطر متزايد في بعض المناطق التي تتطلب ابتعاد الرعايا عنها بشكل كامل لضمان سلامتهم الشخصية.

مناطق حظر السفر للمواطنين الأمريكيين في مصر

وجهت السفارة تعليمات حازمة لمواطنيها بعدم السفر إلى مناطق محددة شملت شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، والصحراء الغربية، بالإضافة إلى كافة المناطق الحدودية المصرية، معتبرة أن هذه المواقع تشكل خطرا استثنائيا في الوقت الحالي.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الاثنين الماضي، مواطنيها إلى مغادرة 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات؛ بسبب تهديدات أمنية خطيرة.

وأشار البيان، إلى أن على الرعايا الأمريكيين في المنطقة المغادرة باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة.

وشملت الدول التي تطالب واشنطن رعاياها بمغادرتها: مصر، البحرين، الكويت، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن، فضلا عن الضفة الغربية وغزة.