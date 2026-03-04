قالت صحيفة "إندبندنت عربية"، الأربعاء، إن مصادر حكومية عراقية كشفت عن وقوع إنزال جوي أجنبي في العراق استهدف منطقة صحراوية حساسة، مما أدى لاندلاع مواجهات مسلحة مع القوات الوطنية وتصاعد التوتر الأمني في المنطقة.

اشتباكات بعد إنزال جوي أجنبي في العراق

أكد مصدر حكومي في العراق، وقوع عملية إنزال جوي أجنبي داخل صحراء النجف، مرجحا أن القوة تعود للولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح المصدر، أن اشتباكات اندلعت بين هذه القوة والقوات العراقية، مشيرا إلى أن المهام المحتملة لهذه المجموعة قد تشمل زرع أجهزة تجسس، أو إجراء مراقبة جوية، أو إيصال دعم لمجموعات تخوض صراعات مع إيران عبر الأراضي العراقية.

تفاصيل إنزال جوي أجنبي في العراق ببادية النجف

وكشف النائب عن محافظة كربلاء زهير الفتلاوي، أن قوة يُعتقد أنها أمريكية نفذت بغطاء جوي عملية إنزال سريعة في بادية النجف كربلاء عند الساعة الـ6 من مساء الثلاثاء.

وأوضح الفتلاوي، أن القوة دخلت من جهة سوريا عبر عدد يتراوح بين 4 إلى 7 مروحيات، يرافقها مركبات عسكرية من نوع "هامر" في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن "النخيب"، ما استدعى تحركا فوريا للاستطلاع.

اشتباكات ميدانية بعد إنزال جوي أجنبي في العراق

وأفاد الفتلاوي، بتوجه قوة عسكرية من قيادة عمليات كربلاء مكونة من 30 سيارة "هامر" تحمل الأعلام العراقية للاستطلاع، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار وقصف جوي أدى لاستشهاد مقاتل وإصابة 2 آخرين وإعطاب مركبة عسكرية.

وأكد النائب محمد جاسم الخفاجي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن القوة العراقية تعرضت للقصف أثناء محاولتها استبيان الموقف، مشددا على وجود جنود ومروحيات أمريكية متمركزة في تلك المنطقة ذات التضاريس المعقدة.

تحقيقات حول إنزال جوي أجنبي في العراق

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تعرض قواتها للقصف فجر الأربعاء أثناء تنفيذ عملية تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين كربلاء والنجف، ما أسفر عن مقتل مقاتل وإصابة 2.

وقررت القيادة تشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على ملابسات الحادث، واصفة تكرار هذه الحوادث بالانتهاك والخرق المرفوض الذي سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية النافذة لحماية السيادة الوطنية.

وكشف مصدر حكومي مطلع للصحيفة، أن المعلومات الأولية عن الإنزال الجوي الأجنبي في العراق وردت من أحد رعاة الأغنام في ناحية "الثبانة" التابعة للنجف، حيث رصد مروحيات وعجلات "هامر" مموهة باللون الصحراوي.

وأكد المصدر، أن الهجوم الأجنبي طال القوات العسكرية والحشد الشعبي في الساعة الـ8 والنصف صباح الأربعاء، ما تسبب في إصابة آمر الفوج الثاني باللواء 41 العقيد مشاة حيدر عبد السادة راضي الخزاعي وثلاثة من منتسبيه، والذين نُقلوا إلى مستشفى كربلاء لتلقي العلاج.



