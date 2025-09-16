بالذكاء الاصطناعي.. حسام داغر يستعيد ذكريات والدته الراحلة

كتبت- نوران أسامة:

نشر الفنان حسام داغر صورة تجمعه بوالدته الراحلة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وأرفق "داغر" الصورة برسالة مؤثرة كتب فيها: "وحشتيني أوي يا ماما، وحشتيني قوي، لما لقيت الناس بتعمل الصور بالبرنامج ده قلت فرصة كويسة نتصور كإننا اتصورنا صورة جديدة سوا… ليه ميخترعوش برنامج أدخل فيه الفويسات بتاعتك على الواتس آب وماسنجر وأنتي بتصبحي عليا وتقوليلي صباح الخيرات يا حبيبي، أو صباح الخير يا قمر الحلوين زي ما كنتي مسمّيني على أغنية فيروز".

وأضاف: "يا ريت أرجع يوم واحد نتكلم فيه سوا تاني وأحكيلك اللي بيحصلي وآخد رأيك.. أنا حتى وأنا بكتب الكلام ده دموعي بتخوني ونازلة على وشي.. الله يرحمك يا حبيبتي.. الله يرحمك يا أمي".

يذكر أن الفنان حسام داغر كانت آخر أعماله فيلم "40 يوم"، وشارك بطولة الفيلم العديد من الممثلين جنسيات مختلفة من مصر وأمريكا وأمريكا اللاتينية والهند والمكسيك وأفريقيا مما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقية الأحداث و الشخصيات.

