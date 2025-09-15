إعلان

بفستان جريء.. منة فضالي تودع إجازة الصيف بجلسة تصوير والجمهور يغازلها (صور)

12:14 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة لتودع بها إجازة الصيف.

ونشرت منة، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الناس الطيبون يعطونك السعادة، وأسوأ الناس يعطونك درسًا، وأفضل الناس يعطونك الذكريات".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صباحك حلو، أحلى وردة، القمر، ايه العسل ده".

يذكر أن، آخر أعمال منة فضالي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، وإخراج محمد سامي.

