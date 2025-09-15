إعلان

بفستان صيفي.. أحدث ظهور لـ مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي

12:04 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

أحدث ظهور لـ مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي

كتب- هاني صابر:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له مع زوجته الفنانة مي عمر بأحدث ظهور لهما.

ونشر سامي، الصورة التي ظهرت فيها زوجته مرتدية فستان صيفي، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيه.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا حلوين وهم متغاظين، الرقي والأناقة، منورين، ما شاء الله، حلوين أوي".

وكان المخرج محمد سامي، أعلن في وقت سابق عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان "رد كليتي"، مؤكدا أنه سيكون الأعلى مشاهدة والأهم في مسيرته الفنية، وهو ما يعود به بعد تراجعه عن الاعتزال، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "رد كليتي" للمخرج محمد سامي .. بسم الله بكتب مسلسل جديد سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية والأعلى مشاهدة وجدل، حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي".

