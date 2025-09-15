آمال ماهر: محبة الناس وصلتني لما قالوا عليا صوت مصر

كتبت- منال الجيوشي

قالت المطربة آمال ماهر، إن تشبيها بالسيدة أم كلثوم خلال مشوارها الغنائي، أمر يشجعها للغاية وفي نفس الوقت يخيفها

وتابعت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "تشبيهي بأم كلثوم أمر بيشجعني ومخوفني في نفس الوقت وده حمل كبير عليا بس حمل حلو وجميل وبحبه ومش مضايقني، ومحبة الناس وصلتني لما قالوا عليا صوت مصر لأنهم بيشجعوني أكمل مشواري وأقدم أغاني تانية".

واختتمت حديثها قائلة: "شكراً لجمهوري اللي بيحبني وإن شاء الله أكون قد الثقة وأقدم لكم حاجات حلوة تعجبكم".