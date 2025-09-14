كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جومانا مراد أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة.

ونشرت جومانا مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت جومانا في بعض الصور تجلس فوق السلم، ترتدي فستان طويل وجري، نال إعجاب المتابعين.

تفاعل الجمهور مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: ""منوره الدنيا كلها يا فنانه"، "أحلى سلطانة في الدنيا"، "منورة ومتألقة السعادة لقلبك"، "دائما الاجمل والاحلى"، "جميلة في كل حلاتك".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم ٤٤" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

