زينة عامر منيب تنشر فيديو قديم مع خطيب شقيقتها الراحل عمرو ستين

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت زينة منيب، شقيقة الفنانة مريم عامر منيب، مقطع فيديو قديم يجمعها بخطيب شقيقتها الراحل الفنان عمرو ستين، ظهرا خلاله يرقصان سويًا على أنغام أغنية "من أول دقيقة" للفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد.

وشاركت زينة الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلّقت: "ابنتك إلى الأبد"، مطالبة متابعيها بقراءة الفاتحة لروحه.

يُذكر أن الفنان الراحل قد طرح ألبومه الأول الذي ضم 10 أغنيات، من أبرزها: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها"، وتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين.

اقرأ أيضًا:

يدعمون الكيان الصهيوني.. غموض حول مصير حفل "العقارب" بمصر بعد مطالب إلغائه

ريهام سعيد: "سمعة الناس بقت مصدر رزق وبدرية طلبة كانت بترد على اللي شتمها"

حسن الرداد يتحدث العربية الفصحى ويجري على البحر (فيديو)