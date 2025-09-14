إعلان

زينة عامر منيب تنشر فيديو قديم مع خطيب شقيقتها الراحل عمرو ستين

04:50 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مريم عامر منيب_
  • عرض 7 صورة
    عمرو ستين
  • عرض 7 صورة
    عمرو ستين وزينة منيب
  • عرض 7 صورة
    زينة ستين والفنان الراحل عمرو ستين
  • عرض 7 صورة
    مريم عامر منيب..._
  • عرض 7 صورة
    مريم عامر منيب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت زينة منيب، شقيقة الفنانة مريم عامر منيب، مقطع فيديو قديم يجمعها بخطيب شقيقتها الراحل الفنان عمرو ستين، ظهرا خلاله يرقصان سويًا على أنغام أغنية "من أول دقيقة" للفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد.

وشاركت زينة الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلّقت: "ابنتك إلى الأبد"، مطالبة متابعيها بقراءة الفاتحة لروحه.

يُذكر أن الفنان الراحل قد طرح ألبومه الأول الذي ضم 10 أغنيات، من أبرزها: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها"، وتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين.

اقرأ أيضًا:

يدعمون الكيان الصهيوني.. غموض حول مصير حفل "العقارب" بمصر بعد مطالب إلغائه

ريهام سعيد: "سمعة الناس بقت مصدر رزق وبدرية طلبة كانت بترد على اللي شتمها"

حسن الرداد يتحدث العربية الفصحى ويجري على البحر (فيديو)

زينة عامر منيب خطيب شقيقتها الراحل عمرو ستين الفنانة إليسا سعد لمجرد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام