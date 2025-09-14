25 صورة لنجوم الفن في جنازة أرملة سيد مكاوي

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

شهدت جنازة زينات خليل، أرملة الفنان والملحن الكبير سيد مكاوي، حضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن، الذي حرصوا على المشاركة في وداعها.

وكان من أبرز حضور الجنازة التي خرجت من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر اليوم الأحد 14 سبتمبر: النجمة إسعاد يونس، الفنانة ريهام عبدالغفور، المخرج خالد جلال، المطربة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، الفنان محمد جمعة، المطربة نادية مصطفى.

ورحلت عن عالمنا أمس السبت 13 سبتمبر، أرملة الملحن الكبير سيد مكاوي، وأعلنت الخبر ابنتها الكاتبة أميرة سيد مكاوي، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت أميرة "الحمد لله الذي لا يحمد سواه، راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة/ زينات خليل علي".

وتابعت "صلاة الجنازة يوم الأحد الموافق 14 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر".

سيد مكاوي أحد مشاهير الفن في العالم العربي، قدم عشرات الألحان الناجحة، والتي مازالت محفورة في ذاكرة الجمهور حتى يومنا هذا، تعاون مع "كوكب الشرق" أم كلثوم في أغنية يا مسهرني، ومع كبار النجوم والنجمات، بينهم: وردة، صباح، سميرة سعيد، عماد عبدالحليم.