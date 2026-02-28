كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتبادل التعدي بالضرب والتراشق بالحجارة، مع تدخل بعض المارة لمحاولة الفصل بينهم، بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل مشاجرة بالحجارة بين جيران في السنبلاوين

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 الجاري، تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص وسيدة أصيبت بكدمة بالعين، وطرف ثان مكون من شخص وزوجته، وأصيبا بكدمات متفرقة بالجسم.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، وتبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب وإلقاء الحجارة، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات بشأن الواقعة، وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.