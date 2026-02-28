إعلان

فيديو متداول| سقوط مسيرة إيرانية بالقرب من برج خليفة في الإمارات

كتب : محمود الطوخي

08:45 م 28/02/2026

سقوط مسيرة إيرانية بالقرب من برج خليفة في الإمارات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق سقوط مسيرة إيرانية بالقرب من "برج خليفة" في مدينة دبي.

إدانة إماراتية حاسمة ضد الاعتداءات الإيرانية

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الصاروخية، التي استهدفت أراضيها وعددا من الدول في المنطقة.

واعتبرت أبوظبي، هذه الأعمال انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق "الأمم المتحدة".

التضامن الإقليمي ورفض الاعتداءات الإيرانية

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة التي طالها هذا الاستهداف.، مشددة على أن أمن الدول الشقيقة كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساسا بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكدت الوزارة رفضها القاطع لاستخدام أراضي دول المنطقة كساحات لتصفية الحسابات أو لتوسيع رقعة النزاع.

وحذرت من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

حق الرد على الاعتداءات الإيرانية لحماية السيادة

وجددت دولة الإمارات دعوتها إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار الجاد، مؤكدة أن هذا السبيل هو الطريقة الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

وشددت على أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وفق القانون الدولي، وأنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.

ضحايا الاعتداءات الإيرانية واستهداف المدنيين

وقدمت الإمارات خالص التعازي إلى أسرة وذوي الضحية من الجنسية الباكستانية، التي وافتها المنية نتيجة هذه الهجمات.

وأعربت عن تضامنها الكامل معهم، مؤكدة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية.

برج خليفة إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

