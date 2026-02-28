كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق سيارة ميكروباص "أجرة" بالتعدي على أحد الركاب بالسب وتهديده بمفك حديدي بدائرة محافظة القاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 9 الجاري نشبت مشادة كلامية بين قائد السيارة، الظاهر بمقطع الفيديو، وأحد الركاب، بعدما طلب الأخير النزول أمام إحدى المستشفيات، إلا أن السائق لم يتذكر الطلب، ما أدى إلى تصاعد الخلاف.

وأوضحت التحريات أن السائق تعدى على الراكب بالسب والشتم، ولوّح بمفك حديدي في وجهه خلال المشادة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية، وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

كما تبين سابقة ضبط السيارة بتاريخ 14 الجاري وحجزها بقسم شرطة الوايلي بالقاهرة، لسيرها عكس الاتجاه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.