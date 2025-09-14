الصور الأولى من جنازة أرملة الملحن الكبير سيد مكاوي

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

استقبل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، جثمان أرملة الملحن الكبير سيد مكاوي، لأداء صلاة الجنازة عليها، قبل دفنها في مقابر أسرتها.

وشهد المسجد ومحيطه توافد عدد كبير من أسرة الراحلة، وأصدقاء الأسرة المقربين، للمشاركة في الجنازة.

ورحلت عن عالمنا أمس السبت 13 سبتمبر، أرملة الملحن الكبير سيد مكاوي، وأعلنت الخبر ابنتها الكاتبة أميرة سيد مكاوي، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت أميرة "الحمد لله الذي لا يحمد سواه، راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة/ زينات خليل علي".

وتابعت "صلاة الجنازة يوم الأحد الموافق 14 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر".

سيد مكاوي أحد مشاهير الفن في العالم العربي، قدم عشرات الألحان الناجحة، والتي مازالت محفورة في ذاكرة الجمهور حتى يومنا هذا، تعاون مع "كوكب الشرق" أم كلثوم في أغنية يا مسهرني، ومع كبار النجوم والنجمات، بينهم: وردة، صباح، سميرة سعيد، عماد عبدالحليم.