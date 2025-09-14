كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنانة وفاء عامر تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب صدور حكم بحبس "التيك توكر" مروة الشهيرة بـ"بنت مبارك" لمدة عامين.

وكانت وفاء عامر وجهت الشكر لوزارة الداخلية والقضاء المصري من خلال منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "شكرا وزارة الداخلية المصرية، القضاء المصري المحترم شكرا شكرا شكرا".

يُذكر أن مروة يسري كانت قد تحدثت عن الفنانة وفاء عامر في مقاطع فيديو ووجهت لها اتهامات مختلفة، وأكدت وفاء وقتها أنها سوف تلجأ للقضاء للحصول على حقها، وتقدمت ضد مروة ببلاغ يتهمها بالسب والقذف.

من ناحية أخرى، شاركت وفاء عامر في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.

اقرأ أيضًا:

هشام جمال يحتفل بخطوبة صديقه.. وليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة