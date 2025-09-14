كتب - معتز عباس:

تلجأ العديد من الفنانات إلى عمليات التجميل بحثًا عن الجمال الكامل سواء كان ذلك بهدف التغيير، تحسين المظهر، أو مقاومة علامات الشيخوخة. ومع ذلك، لا تخلو هذه العمليات من المخاطر.

مؤخرًا، تعرضت الكاتبة كنزي مدبولي لأزمة صحية خطيرة بعد أن حقنت مادة الفيلر في أنفها على يد طبيب.

كنزي مدبولي ليست الأولى التي تواجه مثل هذه المشاكل، فالعديد من النجمات يقعن ضحايا لأخطاء طبية، مما يؤدي إلى تشوهات قد تفقدهن جمالهن الطبيعي، أو تترك وجوههن بملامح جامدة وخالية من التعبير.

وفيما يلي نستعرض قائمة بأسماء فنانات تضررن من عمليات التجميل

كنزي مدبولي

كشفت الكاتبة الكاتبة كنزي مدبولي، عن تعرضها لوعكة صحية بسبب حقنة فيلر في الأنف.

ونشرت مدبولي، الصور، عبرحسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مناخيري كانت هتروح امبارح بسبب حقنة فيلر!، محدش ياخد فيلر في المناخير مهما كان الدكتور شاطر".

وتابعت: "أنا بحط البوست ده توعية لأي حد زي مش فاهم حاجة اتقالت كلمة من دكتور وافق! مش علشان حد يتريق أو يتمنظر إيه قلة الأدب دي، هو أنا فيه إيه ولا إيه! أنا مكنتش عايزة ولا مهتمة ولا فاهمة يعني ايه ده بس عندي عوجة بسبب الجيوب الأنفية قالتلي ما تيجي اعدلها لك في ثانية".

وأَضافت: "وسألت يعني ايه دي.. حاجة بسيطة؟ أكدت لي إنها أسهل حاجة في الدنيا ولأني كنت جاهلة بالموضوع افتكرتها حاجة عبيطة وافقت ويا ريتني ما وافقت، الحمد لله على كل شئ".

بدرية طلبة

كشفت بدرية طلبة، عن إجرائها بعض عمليات التجميل، مثل "نفخ" الشفايف، وحقن البوتكس في الوجه، وذلك خلال ظهورها ضيفة على برنامج بودكاست "فايق ورايق"، مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقالت: "عملت بوتوكس عشان الخطوط، أنا عندي 56 سنة ده أنا مكرمشة كرمشات ما يعلم بيها الا ربنا، بس عملت حاجة غبية اوي في نفسي، عملت دعاية وريفيوهات لعيادات التجميل".

وأضافت: "بيطلبوني تعالي ونعمل كذا وأنا أروح وأعمل، فجأة لقيت وشي شبه الكورة لقيتي نفسي في التلفزيون شبه القلقاسة وشي بقى قلقاسة وعندي عين اتفتحت وعين اتقفلت".

إليسا

كشفت المطربة اللبنانية إليسا عن تجربتها غير الموفقة مع عمليات التجميل.

وخلال ظهورها ضيفة في برنامج "مراحل"، تقديم الإعلامي علياني، صرحت بأنها ترى هذه العمليات ضرورية لظهورها على الشاشة، لكنها "شوهت" ملامحها في بعض الأحيان، مما دفعها لتكرار حقن الفيلر سعيًا للوصول إلى النتيجة التي ترضيها.

مها المصري

كشفت الفنانة السورية مها المصري عن السبب الحقيقي وراء التشوهات التي تعرض لها وجهها، والتي جعلتها عرضة للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال لقاء تلفزيوني، أوضحت المصري أن الأمر لم يكن عملية تجميل جديدة، بل كان مجرد محاولة لإزالة "فيلر" قديم. حدث خطأ طبي أثناء هذه العملية، مما أدى إلى التشوه.

لأول مرة تتحدث #مها_المصري عن وفاة زوجها الثاني قتلاً الأمر الذي أثر عليها كثيراً حيث قام قاتل مأجور باقتحام مكتبه وقتله دون أن تظهر العدالة@Mohamad_kaiss pic.twitter.com/LpLvqTWPz6 — خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) July 6, 2024

وعبرت عن ندمها قائلة: "أرى نفسي جميلة، وأنا نادمة جدًا على عمليات التجميل لأنها سببت لي مشاكل لم أكن بحاجة إليها. أحيانًا الإنسان ينجرف مع التيار."

وفاء سالم

ظلت الفنانة وفاء سالم تعاني من تشوهات بعد عمليات تجميل خضعت لها، بسبب خطأ طبي أثناء حقن البوتوكس والفيلر بوجهها، وأوضحت خلال فيديو لها أن هذه التشوهات جاءت نتيجة لأخطاء طبية متكررة.

وقالت "وفاء" في حوارها لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي"، أن إجراءها لعملية تجميل لم يكن هدفها تصغير سنها ولكن الحفاظ على وجهها.

وأوضحت أنه تم استدراجها عبر مجموعات تسويق لمراكز تجميل، مضيفة: "مكنتش شاطرة أني أميز عروض مراكز التجميل وتم استدراجي عبر مجموعات تسويقية وقالولي وقتها تعالي اتفرجي وشوفي ومكنتش عارفة الفرق بين الجيد والسيء، خاصة أن حقن "الفيلر" لابد أن تتم على أيادي متخصصين، وأن نكون على ثقة تامة من الطبيب الذي يجري تلك العملية، ووثقت في بعضهم ولكني دخلت بعدها في مواقف صحية مش لطيفة".

ميسرة

خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، كشفت الفنانة ميسرة عن تفاصيل صادمة حول عمليات تجميل الأنف التي أجرتها.

روت ميسرة أن طبيبًا كان مهووسًا بشكل أنف الممثلة نيكول كيدمان، وأجرى لها عملية تجميل تسببت في أزمة استمرت لعشر سنوات، مما دفعها لإجراء عملية تصحيحية.

وعندما ذهبت إلى طبيب مصري لتصحيح الخطأ، قالت إنه "دمر أنفها" تمامًا، مما اضطرها للسفر إلى فرنسا بحثًا عن حل، لكنها أكدت أن الضرر كان بالغًا ويتطلب الكثير من التدخلات الجراحية.

نبيلة عبيد

تعرضت الفنانة نبيلة عبيد لمضاعفات جراء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه. فبدلاً من الحصول على المظهر الذي كانت تطمح إليه، أدت العملية إلى تشوه في وجهها، حيث عانت من اعوجاج في الفم، مما أثر سلبًا على قدرتها على التحدث بشكل طبيعي.

إيمان أيوب

أثارت التغيرات الملحوظة في ملامح الفنانة إيمان أيوب جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهورها بوجه ممتلئ وشفاه منتفخة بشكل مبالغ فيه، مما أثر على طريقة نطقها لبعض الحروف، حيث واعتبر كثيرون أن هذه التغييرات، خاصة حقن الفيلر، تشويهًا وليس تجميلًا.

ردت إيمان أيوب على الانتقادات من خلال مقطع فيديو، مؤكدة أنها لم تجرِ أي عمليات تجميل سوى حقن الفيلر، وأن مظهرها المثير للجدل كان بسبب عمليات التجميل، وقالت في مقطع فيديو نشر عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بينتقدوا شكلي وبيقولولي عاملة عمليات في وشي مع إن الحقيقة إن الميكب هو اللي كان مطلعني كدة.. أنا عاملة فيلر بس، وده شيء عادي وكل الناس بتعمله، لكن وشي طبيعي من غير ميكب أو فلتر".

حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل رحلتها الطويلة مع عمليات تجميل الأنف في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "تحت الشمس".

أوضحت حورية أن المشكلة بدأت قبل 9 سنوات عندما كانت ضمن منتخب مصر للفروسية، حيث تعرضت لحادث سقوط من حصان أدى إلى كسر أنفها بالكامل.

وأضافت أن رحلة علاجها كانت شاقة، حيث تنقلت بين عدة دول أوروبية مثل فرنسا، والنمسا، ولندن، والسويد، والدنمارك، قبل أن تستقر أخيرًا في أمريكا.

وأشارت إلى أن الأطباء في أمريكا أكدوا أن حالتها صعبة للغاية بسبب كثرة العمليات السابقة التي أجرتها، والتي وصل عددها إلى 11 عملية. ولذلك، خضعت لعملية جراحية على أربع مراحل استغرقت 4 أشهر، في محاولة لإصلاح الأضرار المتراكمة.

نوال الزغبي

خلال لقاء مع برنامج "مجموعة إنسان"، كشفت نوال أنها قامت بحقن شفتيها، مما أدى إلى انتقال عدوى تسببت في انتفاخ وجهها.

وبعد رحلة معاناة مع أطباء لم ينجحوا في علاجها، تحسنت حالتها أخيرًا على يد طبيب تجميل آخر.