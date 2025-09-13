كتب - معتز عباس:

خطفت نجمات الفن أنظار المتابعين والجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهن بإطلالات جريئة أمام البحر، أثناء قضاء آخر أيام فصل الصيف.

وتسببت إطلالات عدد من الفنانات على الشواطئ هذا الصيف في إثارة الجدل، فقد انقسمت آراء الجمهور حول صورهن التي وصفها البعض بالجريئة، فبينما أشاد البعض بجمالهن وثقتهن.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز 25 صورة لنجمات الفن اللواتي تصدرن التريند بفضل إطلالاتهن، خاصة بالـ "هوت شورت" و"الفساتين الجريئة"، من أبرز هؤلاء الفنانات: بوسي، وجورجينا، ومايا دياب.

