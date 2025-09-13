بفستان قصير بظهر مكشوف.. مايا دياب تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة مايا دياب لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مايا في الصور مرتدية فستان قصير بظهر مكشوف خطفت به الأنظار وكتبت: "يا حبيبي كلمة بتسعدني"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وعلقوا: "يقبرني الدلوعة، هي دي مايا دياب بتاعة زمان، باربي، الحب، أيقونة، بحبك".

وكان اخر ما طرحته مايا دياب هي أغنية بعنوان "حرمت أحبك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

