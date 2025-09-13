إعلان

بفستان قصير بظهر مكشوف.. مايا دياب تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

08:01 م السبت 13 سبتمبر 2025
    مايا دياب تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير
    مايا دياب تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير
    مايا دياب تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير
    مايا دياب تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير
كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة مايا دياب لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مايا في الصور مرتدية فستان قصير بظهر مكشوف خطفت به الأنظار وكتبت: "يا حبيبي كلمة بتسعدني"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وعلقوا: "يقبرني الدلوعة، هي دي مايا دياب بتاعة زمان، باربي، الحب، أيقونة، بحبك".

وكان اخر ما طرحته مايا دياب هي أغنية بعنوان "حرمت أحبك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

"مناخيري كانت هتروح".. كنزي مدبولي تكشف معاناتها مع حقنة الفيلر

بحضور عمرو دياب ومالك.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده الـ 62 (صور وفيديو)

