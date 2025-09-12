إعلان

عايدة فهمي تعلن وفاة شقيقتها الكبرى.. موعد ومكان العزاء

01:56 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    الفنانة عايدة فهمي
    عايدة فهمي في ظهور خاص مع إيمان أبوطالب
    عايدة فهمي
    عايدة فهمي
كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة عايدة فهمي، منذ قليل، عن وفاة شقيقتها الكبرى نجوى.

وكتبت عايدة ، عبر حسابها على فيسبوك: "أختي الكبيرة نجوى في ذمة الله.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

كما أعلنت في تدوينة أخرى، موعد ومكان العزاء، قائلة: "العزاء النهاردة مساء في القائد ابراهيم ..اسكندرية".

يذكر أن، عايدة فهمي من مواليد 1958 وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980، وقدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامها (ديل البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين)، ومن أهم مسلسلاتها (فتى الأندلس، الوعد الحق، أم العروسة).

