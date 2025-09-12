منة فضالي عن دورها في "أزمة ثقة": "حقيقي كان مختلف"

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منة فضالي، ردود الفعل التي تلقتها عن دورها في مسلسل "أزمة ثقة".

ونشرت منة، صورا لشخصيتها بالعمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل اللي باركولي على دوري في مسلسل أزمة ثقة، يا رب دايما أكون قد كلامكم الجميل ده".

وأضافت: "دور ايمان حقيقي كان مختلف وسعيدة بكل زملائي وبقولهم ألف مبروك النجاح".

مسلسل"أزمة ثقة" تدور صراعات المسلسل الرئيسية بين شخصية "رمزي" التي يجسدها هاني عادل، و"علا" التي تقدمها نجلاء بدر، كما يشارك في البطولة كل من: ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.