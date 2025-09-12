لقطة طريفة.. حسين فهمي يلتقط صورًا مع "باندا" في الصين

كتب- مروان الطيب:

نشر النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صورًا أثناء تواجده في الصين وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وظهر حسين في لقطة طريفة جالسا مع دميتين على شكل "باندا"، وكتب: "مناقشة فنية عن السينما مع الباندا في مهرجان شينجدو السينمائي بالصين".

ويتواجد حسين فهمي في المهرجان بعد قبوله دعوة إدارة المهرجان لحضور الفعاليات، كونه أحد أهم الكوادر الفنية في الوطن العربي وبصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم.

يواصل الفنان حسين فهمي تحضيراته للدورة المقبلة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر إقامته في الفترة من 12- 21 نوفمبر المقبل، وسط مشاركة عدد من أبرز الأعمال السينمائية من حول العالم.

