كتب- مروان الطيب:

استعاد الفنان الكبير صلاح عبدالله ذكريات صورة نادرة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع عدد من نجوم الفن.

وطلب صلاح عبدالله من جمهوره ومتابعيه حول السبب وراء هذا الجمع وعن أسماء هؤلاء النجوم وكتب: "تفتكروا الصورة دي عمرها قد ايه؟، والتلاتة اللي معايا الله يرحمهم مين؟، واتجمعنا ليه؟".

وظهر بجواره في الكواليس النجوم:" ماجدة الخطيب وسعيد عبد الغني وحمدي السخاوي".

وجاءت تعليقات الجمهور: "ممكن سنة 1983 يكون عمرك انت وحمدي السخاوي 28 سنة وسعيد عبد الغني 45 وماجدة الخطيب 40، أواخر الثمانينيات مسرحية مزرعة الحيوانات الإسكندرية، عشرين سنة يا دوب ربنا يديك الصحة والعافية يارب العالمين، ربنا يرحمهم و يسكنهم جناته، وإن شاء الله يعطيك طولة العمر و الصحة و السلامة أستاذ صلاح عبدالله المبدع".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

