كتبت- منى الموجي:

شهدت مدينة لاس فيجاس الأمريكية أمسية بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع النزال الذي يسبق المواجهة التاريخية بين المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز والأمريكي تيرينس كروفورد، والمقررة مساء السبت المقبل على حلبة ملعب أليجيانت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وكانت البداية مع النزالات الاستعراضية التي أقيمت على هامش الفعالية، إذ تابع الجمهور سلسلة من المواجهات التي أضافت أجواءً تنافسية مشتعلة إلى الأسبوع. وافتتح ميكي تالون الأمسية بفوز مستحق على الأمريكي كريستيان روبليس بعد ست جولات قوية. وتلاه نزال الوزن الثقيل الذي انتهى بتعادل بين الكوبي يواندي تويراك والأمريكي سكايلر لايسي في مواجهة متكافئة. أما المكسيكي برايان ليون سالغادو فقد واصل سجله بفوز على الأمريكي ديفونتي ماكدونالد.

وشهدت المواجهة الرابعة تفوق الكازاخستاني بيك نورماغانبيت الذي حسم نزاله أمام الأمريكي ستيفن سامبتر بالضربة القاضية بعد أداء قوي. وفي ختام النزالات، خطف الملاكم السعودي عبدالله داركازانلي الأضواء بانتصار مبكر في الجولة الثانية على الأمريكي كودي كوبوسكي، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي احتفلت بهذا الفوز.

وأقيمت فعالية التدريبات المفتوحة (Public Workout)، حيث وقف الجمهور وجهاً لوجه مع الملاكمين في النزال الكبير، وحظيت التدريبات بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.

ومع ختام اليوم الثاني من أسبوع النزال، يترقب العالم غداً المؤتمر الصحفي الرسمي الذي سيجمع كانيلو وكروفورد وبقية الملاكمين وجهاً لوجه أمام وسائل الإعلام، في T-Mobile Arena الذي يعد محطة جديدة تزيد من سخونة العد التنازلي قبل القمة المرتقبة على حلبة ملعب أليجيانت.