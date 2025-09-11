بنش مارك تنفي إقامة حفل غنائي في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي

كتب- مروان الطيب:

نفت شركة" بنش مارك" عن تداول ملصق دعائي يفيد بإقامة حفل غنائي يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وضم الملصق عدد من نجوم الغناء وهم الفنانة أصالة والفنان حسين الجسمي والفنان كاظم الساهر، وأعادت الشركة نشر الملصق عبر خاصية الاستوري على صفحتها انستجرام وكتبت: "مزيف".

وتواصل شركة "بنش مارك" تنظيم العديد من الحفلات الغنائية بالمملكة العربية السعودية والتي يتعاون خلالها نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وتشهد حضور جماهيري ضخم.

يذكر أن "بنش مارك" تواصل الترويج لحفل الفنانة أحلام المقرر إقامته يوم 12 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضا:

خروج رنا رئيس من المستشفى.. تعرف على حالتها الصحية

ماذا قالت هالة صدقي عن عودة المخرج محمد سامي للفن بعد اعلان اعتزاله؟