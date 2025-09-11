مراد مكرم مازحا: "أنا اللي أكلت الهرم".. والجمهور يعلق بطريقة كوميدية

كتب- هاني صابر:

مازح الفنان مراد مكرم، جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، بصورة له أمام الأهرامات.

ونشر مراد، الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أنا اللي أكلت الهرم"

وتفاعل الجمهور معه بطريقة كوميدية في تعليقاتهم التي جاءت بعضها، كالتالي: "يبقى أنت اللي اكلت مناخير أبو الهول، الأكيل اكل الهرم وهيحلي بابو الهول، إلحقوا الحضارة، هتتخن كدة، صحة وهنا، طب والدايت والجيم؟!، والناس اللي تحت الهرم ذنبها إيه بس، دي حتة جبنة نستو، قادر وتعملها، مترجعش تقول عايز أخس".

على جانب آخر، كان الفنان مراد مكرم تحدث في لقاء تليفزيوني سابق خلال لقائه في ببرنامج "صاحبة السعادة" عن رحلته في فقدان الوزن، وخسارته 24 كيلو، قائلا: "ده كان قرار أخد سنين، وكان جسمي كويس قبل ما أتجوز بسنتين أو تلاتة، ومع الجواز والعزومات الكتيرة لاقيت نفسي تخنت جامد أوي، وبرنامج "الأكيل" زودني 8 أو 10 كيلو لكن مش هو اللي تخني، وابتديت أدخل في مشاكل صحية زي الركب، وابني في طفولته كنت مقلبوظ أوي ومكنتش بعرف ألعب معاه، وحصل تراكمات، وليه أعمل في نفسي كده".

وتابع مراد مكرم: "وأخدت فترة كبيرة عشان أخرج من الدائرة دي وإني مش هطلع همي في الأكل، وجتلي فكرة إني أروح الجيم، ومفكرتش إني أعمل تكميم، واللي تخني إني بطلت ألعب رياضة، ولما بطلت رياضة وبدأت أكل، ابتدى وزني من هنا يزيد".

وأضاف مكرم: "وفكرة إني ملجأتش لحلول سريعة زي "التكميم"، إني مش مضطر، وبدأت الجيم من أربع شهور لكن بدأت أخس من قبل كده، وخسيت 24 كيلو، وفي أول 10 كيلو خسيت غصب عني بسبب مرض السكر، والدكتور كتبلي حقن خسستني لأنها بتخلي معدل الحرق يزيد، وبعد ما وقفت الحقن واتعودت إني ماكلش كميات، رجعت أتمرن، ومع التمرينات والحرق وبعض نصايح الكوتش نزلت 14 كيلو، ومش مستعجل إني أخس عشان وشي ميبقاش شكلي وحش لإن أنا راجل ممثل، وأنا وصلت في 2020 لوزن 158 كيلو، ولو كنت لجأت لعملية، شكلي كان هيكبر 20 سنة".