إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ تارا عماد ومنى زكي تعلق (صور)

06:39 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تارا عماد (3)
  • عرض 3 صورة
    تارا عماد (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت تارا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الفنانة منى زكي مع إطلالتها، قائلة: "رائع من الداخل والخارج كالعادة". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، قعدت شويى عبال ما جمعت انتي هدى ولا تارا، عسل، قمر أوي، حلويات".

يذكر أن، آخر أعمال تارا عماد فيلم "درويش" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد شاهين ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

تارا عماد السوشيال ميديا إطلالة تارا عماد إنستجرام تارا عماد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة