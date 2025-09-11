بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ تارا عماد ومنى زكي تعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت تارا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الفنانة منى زكي مع إطلالتها، قائلة: "رائع من الداخل والخارج كالعادة". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، قعدت شويى عبال ما جمعت انتي هدى ولا تارا، عسل، قمر أوي، حلويات".

يذكر أن، آخر أعمال تارا عماد فيلم "درويش" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد شاهين ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.